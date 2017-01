Bart De Wever: "Ik zit goed op het Schoon Verdiep"

Door: redactie

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) lijkt niet bang voor zijn tegenstanders bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. "Ik zie dat iedereen plannen aan het smeden is om mij uit het Schoon Verdiep weg te dragen maar ik zit daar voorlopig nog goed", zegt hij in VTM NIEUWS.



De Wever is naar eigen zeggen niet ongerust: "Ik ben heel graag burgemeester in Antwerpen en wil dat ook graag blijven en de kiezer zal daar over beslissen."