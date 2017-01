Vier huiszoekingen in Molenbeek leveren niets op

Door: redactie

video De vier huiszoekingen in Molenbeek die vanavond plaatsvonden waren negatief. Er werden geen wapens of explosieven gevonden, bevestigt Ine Van Wymeersch, woordvoerster van het Brussels parket. Er werden wel drie personen meegenomen voor verhoor.

De huiszoekingen vonden plaats op vier verschillende plaatsen in Molenbeek. Zo werd er een grote perimeter opgesteld rond het kruispunt van de Delaunoystraat en de Ranfortstraat. De resultaten van de huiszoekingen bleken uiteindelijk negatief. Morgen maakt het Brussels parket bekend of de drie personen die meegenomen zijn voor verhoor ook aangehouden blijven.



Alle cameraploegen werden op een afstand gehouden. Enkel bewoners mochten de zone betreden. De recherche was bezig met een huiszoeking in een theehuis in de Ransfortstraat, een zijstraat van de Delaunoystraat.



Het is niet de eerste keer dat in die Molenbeekse wijk huiszoekingen worden gevoerd in het kader van terreuronderzoek. Na de aanslagen in Parijs, van november 2015, werden daar al verschillende huiszoekingen gehouden.



Salah Abdeslam

In de dagen na de aanslagen in Parijs, op een vrijdagavond, werden in die wijk huiszoekingen uitgevoerd omdat vermoed werd dat de toen nog voortvluchtige Salah Abdeslam zich daar ophield. Het gerucht deed de ronde dat Abdeslam toen in een kast kon ontkomen, maar dat werd nooit bevestigd.



Uiteindelijk kon Abdeslam een viertal maanden later gevat worden in de vlakbij gelegen Vierwindenstraat, na een grootschalige politieactie. Enkele dagen eerder waren zijn vingerafdrukken aangetroffen in een appartement in de Vorstse Driesstraat. De dinsdag daarop pleegde een ander terreurcommando de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek.



Terroristen opgegroeid

Zoals bekend groeide een belangrijk aandeel van de terroristen die de aanslagen van 13 november en 22 maart pleegden, op in de Brusselse deelgemeente. De dag na de aanslagen liet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zich ontvallen dat hij Molenbeek zou "opkuisen".