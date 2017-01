Huiszoekingen aan de gang in Molenbeek

Door: redactie

14/01/17 - 19u35

Er zijn op dit moment huiszoekingen aan de gang in het westen van Brussel in het kader van een antiterrorismeonderzoek. Dat meldt het parket van Brussel vanavond.

Het is op het verzoek van het parket dat de huiszoekingen plaatsvinden in het Brusselse. Om hoeveel acties het gaat en hoeveel personen er betrokken zijn kan het parket nog niet meedelen. Er wordt ook een helikopter ingezet.



Volgens de VRT vindt een van de acties plaats in de Delaunoystraat in Molenbeek. De straat is er door gemaskerde politiemannen afgezet. Ze krijgen versterking van agenten in geblindeerde wagens. Enkele agenten zouden met een ladder op de daken gekropen zijn.



In diezelfde straat vond vorig jaar een huiszoeking plaats in de zoektocht naar Salah Abdeslam. Die werd later opgepakt in de Vierwindenstraat, vlakbij de Delaunoystraat.