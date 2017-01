Bewoner op balkon brandend appartement op Markt in Tielt nipt aan erger ontsnapt

Door: LSI

14/01/17 - 18u48 Bron: Eigen berichtgeving

video Op de Markt van Tielt is rond vier uur deze namiddag een appartement volledig uitgebrand. De bewoner kon op het nippertje via het balkon van de uitslaande vlammen gered worden. Het onderliggende café 't Hooghuys kon gevrijwaard worden.

Man ontsnapt net op tijd aan vuurzee in Tielt. https://t.co/s1A7KgUJoE pic.twitter.com/cXqbayP09z — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS)

De brand ontstond vermoedelijk achteraan het appartement, waar de keuken gevestigd is. Wellicht raakte een frietpot oververhit. Toen de brandweer arriveerde, stond de bewoner op het balkon in de rook, met naderende vlammen. Met een hoogtewerker kon de brandweer de man net op tijd in veiligheid brengen. Met ademhalingsmoeilijkheden werd hij naar het ziekenhuis in Tielt overgebracht.



Het appartement is volledig uitgebrand. Het café op de gelijkvloerse verdieping en de tweede bovenliggende verdiepingen konden grotendeels ge vrijwaard worden. De bewoners van de kantoren boven het naastgelegen bankkantoor en een pizzeria moesten preventief hun woning verlaten.