Baba Yega zorgt voor overrompeling in winkelcentrum K in Kortrijk

Peter Lanssens

14/01/17 - 18u50 Bron: eigen berichtgeving

© Henk Deleu.

Het eerste publieke optreden van Baba Yega lokte deze namiddag 7.000 mensen naar winkelcentrum K in Kortrijk. De overrompeling was totaal.

De vijfkoppige mysterieuze dansformatie, winnaars van VTM-programma 'Belgium's Got Talent', bracht twee korte optredens. Die werden erg gesmaakt. Enkele honderden fans gingen ook op foto met Baba Yega.



"We waren er als eerste bij door Baba Yega al de dag na hun overwinning te boeken", zegt K-shoppingmanager Bruno Lecluyse. "Wat we betaald hebben, hou ik voor mezelf."