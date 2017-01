KMI waarschuwt voor gladde wegen, code oranje in Vlaams-Brabant en Limburg

Door: redactie

Vanavond en vannacht worden op veel plaatsen vriestemperaturen verwacht. In het binnenland is het opletten voor ijsplekken en sneeuwbuien, opnieuw van 1 tot 5 cm. Voor de provincies Limburg en Vlaams-Brabant geldt vannacht code oranje, wat betekent dat er gevreesd wordt voor "uitgebreide gladheid". Hetzelfde geldt voor heel Wallonië. Dat meldt het KMI.

Een neerslagzone boven Frankrijk zal morgen zorgen voor regen en smeltende sneeuw in het westen van het land en sneeuw in het zuiden van de provincies Henegouwen en Namen. In het noorden en het oosten van het land wordt het droger maar een winterse bui is ook daar niet uitgesloten. Zondagnacht bestaat er kans op ijs- en rijmplekken.



Vanaf maandag wordt het droger.