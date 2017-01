Toppolitici wonen staatsbegrafenis Luc Coene bij

Door: redactie

14/01/17 - 17u19 Bron: Belga

© belga.

In de parochiekerk van Sint-Jan Evangelist in Tervuren heeft vanmiddag de staatsbegrafenis plaatsgevonden van Luc Coene, voormalig gouverneur van de Nationale Bank en minister van Staat. Heel wat toppolitici woonden de plechtigheid bij, net als huidig gouverneur Jan Smets en ECB-hoofdeconoom Peter Praet.

Luc Coene was meermaals kabinetschef van Guy Verhofstadt, toen die begrotingsminister was en tijdens de eerste jaren van zijn premierschap. Tussendoor was Coene onder meer aan de slag bij de Nationale Bank en het Internationaal Muntfonds, maar zetelde hij ook een termijn in de Senaat.



Van 2011 tot 2015 was Coene gouverneur van de Nationale Bank. Volgens bevoorrechte getuigen speelde hij echter ook in 2008 als vice-gouverneur al de hoofdrol toen de financiële crisis een ravage dreigde aan te richten in het Belgische bankenlandschap.