Peddelen over overstroomde Barbierbeek

Door: Kristof Pieters

14/01/17 - 16u16 Bron: Eigen berichtgeving

Seize the Moment from Tis Nickske on Vimeo.

video Nick Van Raemdonck uit Kruibeke heeft nog eens zijn surfplank kunnen bovenhalen. Niet om naar zee te trekken maar wel in zijn eigen achtertuin. Hij koos namelijk voor een tochtje op de Barbierbeek die door de hevige regenval en smeltende sneeuw van de voorbije dagen buiten haar oevers was getreden. Nick had deze stunt vorig jaar in dezelfde periode ook al eens gedaan. Zijn filmpje ging daarna razendsnel viraal en haalde verschillende nieuwssites. Ook dit keer nam hij zijn GoPro-camera mee en filmde hij zijn exploten.