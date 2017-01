Dode bij caravanbrand in Haren blijkt vermoord

Door: redactie

14/01/17 - 16u18 Bron: Belga

© Politie.

De autopsie op het lichaam van de man die in de ochtend van 22 december aangetroffen werd in een uitgebrande caravan in een woonwagenpark in de Waterranonkelstraat in Haren heeft aangetoond dat er sprake is van moord, dat maakt het Brussels parket bevestigd. Er werd een kogel aangetroffen in het hoofd van het slachtoffer. De politie is op zoek naar een belangrijke getuige die op dezelfde dag rond 4.30 uur werd opgemerkt in een zwart-grijze Smart.