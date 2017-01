Honden bijten vijf shetlandpony's dood

Kristof Pieters

In de omgeving van de Oude Heirbaan in Tielrode zijn vijf shetlandpony's doodgebeten van de familie De Permentier. Vermoedelijk werd de slachtpartij aangericht door twee dolgedraaide honden uit de buurt.

"We hebben een vermoeden om welke dieren het gaat maar de eigenaar ontkent en we hebben geen hard bewijs", zegt eigenaar Eddy De Permentier. "De verwondingen zijn gruwelijk. Twee pony's waren meteen overleden en de andere hebben we moeten euthanaseren omdat ze zwaar verminkt waren. Daarbij was ook een veulen van nog geen jaar oud."



"Het waren allemaal dieren met een goede bloedlijn en afstammelingen van kampioenen. Het was mijn bedoeling om er verder mee te fokken en aan kampioenschappen deel te nemen, maar nu geef ik er definitief de brui aan. Ik ben totaal ontmoedigd en heb geen zin meer om opnieuw te beginnen", aldus De Permentier.



Eddy heeft slechts één pony meer over maar dat is een dier van 26 jaar oud. "Die hou ik nu extra in de gaten want de schrik zit er goed in. Ik heb alleszins klacht neergelegd bij de politie want nu hebben de honden pony's aangevallen maar de volgende keer kan het een kind zijn dat voorbij wandelt."