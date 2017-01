Maggie De Block mikpunt van haatberichten: "Ik wens u een ziekte toe die u fataal wordt"

Bieke Cornille

14/01/17 - 11u12 Bron: Eigen berichtgeving

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) roept op om te stoppen met haatberichten aan haar adres. Die kwamen er na een 'ludieke' actie van de PVDA en PTB. De Block krijgt het zo hard te verduren dat ze een bericht op haar Facebookpagina heeft geplaatst.

"Maggie, je bent een nazi". "Ik hoop dat je wilt sterven". "Maggie, ik wil dat je ziek wordt en geen recht hebt op de nodige zorgen". Of "die vreemdelingen zullen je sneller lynchen dan je denkt". Het is maar een greep uit de bedreigingen die minister van Volksgezondheid Maggie De Block de laatste weken ontving.



De Block is verontwaardigd en vraagt op haar Facebookpagina om ermee te stoppen. "We vragen jullie geen haatberichten meer te posten. Niet op deze pagina en nergens anders. Tegen niemand. Wij houden van vrijheid van meningsuiting, staan open voor debat en voor kritiek en geven jullie antwoord waar mogelijk. Schofferende en beledigende posts of berichten die aanzetten tot schadelijke acties, zetten ook aan tot haat. En daar willen wij niet aan meewerken, op geen enkele manier, op geen enkel forum."



De haatberichten komen er na enkele recente besluiten van De Block, zoals het verminderen van de vergoeding van bepaalde antibiotica of het inkrimpen van de terugbetaling van kinesitherapiesessies.



Kerstwensen

"Begin dit jaar liepen er zowel op onze Facebookpagina als via mail dergelijke zaken binnen", zegt persattaché Audrey Dorigo aan de Waalse krant 'La Dernière Heure'. "De berichten bleken verstuurd vanaf de websites van PTB en haar Vlaamse tegenhanger PVDA."



Hoe dat kan? Dankzij een 'ludieke' actie van de partijen. Tijdens de kerstdagen was het immers mogelijk om een digitale 'wens' te versturen naar het kabinet van de minister, zodat hun partijleden hun ongenoegen konden uiten over het beleid van De Block. Maar dat ongenoegen ontspoorde al snel. "Zowat 10 procent van de Nederlandstalige en 35 procent van de Franstalige berichten zijn extreem negatief", meldt het kabinet. "We hopen dat het nu ophoudt."