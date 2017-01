Brand door elektrische deken in rusthuis Kontich

Door: redactie

14/01/17 - 10u05 Bron: Kristof Aerts

© De Roeck.

In een rust- en verzorgingstehuis in Kontich zijn de bewoners vanmorgen wakker geworden door een brand.

Een elektrische deken in de kamer van één van de bewoners van RVT De Hazelaar had vuur gevat. Dat zorgde voor rook. Een verpleger kon het deken weghalen en blussen. Een bewoner en een verzorgen liepen rookvergiftiging op en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.



De andere bewoners werden een tijdlang ondergebracht in de polyvalente ruimte. Na een grondige poetsbeurt kan de kamer terug gebruikt worden.