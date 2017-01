Twee losgeslagen reddingsvlotten gevonden in open zee nadat boot zinkt in Engelse wateren

Door: Jelle Houwen

14/01/17 - 11u25 Bron: Eigen berichtgeving

In de Noordzee, enkele mijlen voor de kust van Knokke, zijn deze ochtend om 9 uur twee reddingsvlotten aangetroffen die op drift waren op volle zee, op de grens van de Belgische en Britse wateren. De twee vlotten zijn wellicht afkomstig van een schip dat afgelopen nacht vroeg zonk in Britse wateren.

Het gaat om een cargoschip van 80 meter lang dat om 00.45 uur een 'mayday' verstuurde. Die noodoproep kwam ook binnen bij de kustwacht in Oostende maar de Britse hulpdiensten beslisten om de reddingshelikopter van Nederland in te schakelen. De Belgische hulpdiensten namen dus niet deel aan de reddingsactie.



Op het cargoschip zaten zeven opvarenden. Zij stapten allemaal over in een reddingsvlot en werden opgepikt door een voorbijvarend schip op weg naar Nederland. Daarna werden ze geholpen door de hulpdiensten. Er zijn wellicht geen gewonden. Het cargoschip is volledig gezonken.