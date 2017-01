Premier Michel haalt zwaar uit naar voorganger: "Di Rupo is zeer laag gevallen"

Door: redactie

Charles Michel en Elio Di Rupo in de zomer van 2014. © photo news.

Premier Charles Michel (MR) heeft vandaag zwaar uitgehaald naar zijn voorganger, Elio Di Rupo (PS). "De vorige premier hanteert net zoals extreemrechts een onmogelijke demagogie", stelt Michel in de Sudpresse-kranten.

Voor de liberale premier zijn de uitspraken van PS-voorzitter Di Rupo donderdag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een "duidelijke uitschuiver". Di Rupo zei onder meer dat "we sinds de Tweede Wereldoorlog geen enkele regering gehad hebben die zo verwoestend was op sociaal vlak".



"Dit zijn onwaardige verklaringen. Meneer Di Rupo is zeer laag gevallen! Hij is vervallen in een demagogie die een extreemrechts discours waardig is", aldus Charles Michel. Volgens de premier "verkiest Di Rupo de haat aan te wakkeren" en kiest hij zo bijvoorbeeld voor de overdrijving en het verdelen van de burgers.



Wrok, bitterheid en angst voor PTN

"De situatie van vandaag vergelijken met die van de Tweede Wereldoorlog, getuigt van een onmogelijke demagogie", aldus de premier, die Di Rupo ook verwijt het discours van extremisten te hanteren. Volgens de premier hanteert Di Rupo dergelijke woorden omwille van wrok, bitterheid en de angst voor de PTB (PVDA)".