Door: redactie

14/01/17 - 04u39

video Héél even kon hij vliegen, deze man aan de vloedlijn in Oostende. Het bleef droger aan zee dan voorspeld, maar de wind hield er wel stevig thuis. En dat een storm ook leuk kan zijn, bewees deze durfal. De landing? Die verliep iets minder sierlijk, zoals je in bovenstaand filmpje kunt zien.