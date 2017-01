Ook Bart De Wever waagt zich aan de dab, maar oogst zo heel wat kritiek

Door:

14/01/17 - 02u05 Bron: Facebook, Twitter Door: Ellen Provoost 14/01/17 - 02u05 Bron: Facebook, Twitter

N-VA-voorzitter probeerde gisteren via Facebook volk te lokken naar de nieuwjaarsreceptie van de partij in Mechelen. Daarvoor haalde hij in een filmpje op de N-VA-pagina zijn beste dabmoves boven, maar dat schoot bij heel wat surfers in het verkeerde keelgat.