Gent ontsnapt aan drama op 1 januari: twee vliegtuigen kruisen rakelings

14/01/17

Een botsing tussen twee vliegtuigen boven Gent werd nipt vermeden op 1 januari. Een passagiersvliegtuig van Air France kruiste op amper 90 meter een vrachtvlucht uit Egypte, dat meldt de nieuwsdienst van de VRT. Maar liefst drie keer zou het Egyptische vliegtuig een instructie van de verkeersleiding genegeerd hebben.

Op 1 januari 2017 steeg een Airbus A300 met bestemming Cairo in Oostende op, niet veel later kruiste het toestel een passagiersvliegtuig van Air France. Een Airbus A320 die van Parijs naar Amsterdam vloog. Op zo'n 6 km hoogte - tijdens de daling - scheerde het rakelings langs het vrachtvliegtuig dat aan het opstijgen was.



Volgens onderzoekers van de Air Accident Investigation Unit, onderdeel van de federale overheidsdienst Mobiliteit, zou de Egyptische bemanning drie keer de instructies van de verkeersleiding hebben genegeerd. Daard werd het bevel gegeven om niet verder te klimmen. Toen het echt gevaarlijk werd, trad een automatisch waarschuwingssysteem in werking. Maar ook dat negeerde de piloot in het vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop bezig, maar het voorlopige rapport maakt melding van een "serieus incident".