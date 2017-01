Man die loopt voor de bus, valt en wordt aangereden in Berchem: in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Door: Patrick Lefelon

13/01/17 - 22u45

Vanavond rond 21 uur is een man onder de bus terecht gekomen aan Berchem Station. De bus 92 zette zich vanop perron 3 op het nieuw aangelegde busplein in gang voor een rit naar Edegem. Een man die vermoedelijk de bus nog wilde halen, kwam aangelopen. Toen hij halverwege de bus was, kwam hij echter ten val en werd door de bus aangereden. Verschillende getuigen zagen het ongeval gebeuren.