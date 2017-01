"Extreem gevaarlijk" kopstuk Frans-Belgisch drugnetwerk opgepakt in Halle-Vilvoorde

Door: redactie

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel en de FGP Halle-Vilvoorde hebben woensdag een man opgepakt die beschouwd wordt als het kopstuk van een Frans-Belgisch drugnetwerk. Dat gebeurde op vraag van de Franse autoriteiten, die het netwerk sinds afgelopen zomer op het spoor waren. Dat meldt de federale politie vandaag.

"Tijdens de zomer van 2016 kon de Franse gendarmerie nationale van Nancy een belangrijke hoeveelheid cannabis in beslag nemen", klinkt het. "Het verdere onderzoek liet toe om meerdere verdachten te arresteren maar het vervolg van het onderzoek maakte internationale samenwerking nodig. Zo kon de federale gerechtelijke politie Brussel en FGP Halle-Vilvoorde, bijgestaan door de Franse gendarmerie nationale van Nancy, in het kader van een internationaal rechtshulpverzoek, afgelopen woensdag het hoofd van de organisatie oppakken. De man verbleef in België, in het arrondissement Halle-Vilvoorde, en werd als extreem gevaarlijk beschouwd. Daarom waren ook bijzondere opsporingstechnieken noodzakelijk. Tijdens de huiszoeking in zijn verblijfplaats, werd ook 1 kilo cocaïne in beslag genomen."



Volgens de federale politie zet dit resultaat niet alleen de goede relaties met Frankrijk in het kader van de strijd tegen verdovende middelen in Europa in de verf, maar toont het ook de vaardigheden van de federale gerechtelijke politie en de Franse gendarmerie nationale in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.