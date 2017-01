Weyts opent jacht op fokkers designerhonden

Door: redactie

13/01/17 - 20u44 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Minister van dierenwelzijn Ben Weyts opent de jacht op hondenkwekers die zogenaamde designerhonden verkopen - dat zijn kruisingen tussen bestaande hondenrassen. We vertelden u gisteren dat meer en meer hondenkwekers dat doen. Maar dat mag helemaal niet, omdat het schadelijk kan zijn voor de honden. Een hondenkweker toonde gisteren in VTM NIEUWS hoe hij onder meer Pomsky's verkoopt, een kruising tussen een Pomeriaan en een Husky. Maar dat is bij wet verboden. Minister Weyts stuurt de inspectie dierenwelzijn achter hem aan. "Puur commercieel" Dierenartsen zien dit als een typisch geval van puur commercieel fokken: honden kweken enkel en alleen om er geld aan te verdienen. Beelden uit VTM Nieuws gisteren. Een hondenkweker toont hoe hij onder meer Pomsky's verkoopt, een kruising tussen een Pomeriaan en een Husky. Maar dat is bij wet verboden. Minister Weyts stuurt de inspectie dierenwelzijn achter 'm aan. "Niet stoppen" We hebben de hondenkweker die gisteren getuigde in het nieuws opnieuw gecontacteerd. Hij zegt dat hij niet van plan is om er mee te stoppen. Hij blijft erbij dat hij gewoon een nieuw ras kweekt, en volgens hem is dat níet tegen de wet. Op het internet vinden we trouwens nog fokkers die zogenaamde designerhonden aanbieden.