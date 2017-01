Elia moet mogelijk stroomreserves aanspreken door koudegolf volgende week

Door: redactie

13/01/17 - 21u45 Bron: Belga

Sneeuwlandschap vandaag in Bouillon. © belga.

Elia houdt er rekening mee dat door de verwachte koudegolf in Frankrijk en België volgende week mogelijk de strategische stroomreserves geactiveerd zullen worden. Dat zegt de hoogspanningsbeheerder vanavond in een persbericht. De strategische reserves moeten ervoor zorgen dat er voldoende stroom is. Het zou voor het eerst zijn dat Elia deze reserves activeert.

Elia maakt zich op voor een gespannen week op de Europese energiemarkt, luidt het. De verwachte koudegolf in België en Frankrijk zorgt naar verwachting vooral in Frankrijk voor hoge verbruikspieken. In combinatie met de importbehoeftes in België veroorzaakt dat mogelijk een gespannen marktsituatie in de Centraal West-Europese zone.



Elia volgt de evoluties nauwgezet op, maar houdt er rekening mee dat de strategische reserves geactiveerd worden. Die reserves dienen om een structureel productietekort in de wintermaanden op te vangen.



De strategische reserve voor deze winter bedraagt 750 MW, en bestaat uit twee gascentrales in Vilvoorde en Seraing. Een activering van deze reservecapaciteit kan zowel om technische als economische redenen (onevenwicht tussen vraag/aanbod of prijspieken van 3000euro/MWh). De winterperiode voor de strategische reserves is gestart op 1 november 2016 en eindigt op 31 maart 2017.