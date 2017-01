95ste autosalon in Brussel geopend

Door: redactie

Op de Heizel in Brussel heeft prinses Astrid vandaag het 95e autosalon geopend. Automerken halen ongeveer een kwart van hun omzet tijdens de salonperiode. Vandaag was het alleen open voor de pers, vanaf morgen voor iedereen. Voor de ingang van het autosalon al staat een grote tent, waar bezoekers gecontroleerd worden. Een maatregel die moet voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen binnenraken. Alle grote fabrikanten zijn er weer bij. Die pronken met hun nieuwste wagens. Van iets duurdere modellen tot gezinswagens zoals de SUV van Skoda, kostprijs: vanaf 23.000 euro. Mét kortingen al afgetrokken natuurlijk. En daar draait het hier voor veel Belgen om: kortingen scoren. Niet alleen op wagens met brandstof krijg je korting. De goedkoopste elektrische kost nu niet meer dan een gelijkaardig model mét gewone motor. Voor wie een auto vooral moet grommen, en geld niks uitmaakt, is deze Jaguar een optie, die staat hier in wereldpremière: voor 150.000 euro. Koop je er nog een GOPRO-camera bij, dan kan je wel pochen met je sportieve rijstijl.