Jonge kitesurfers wagen zich op zee bij windsnelheden van 120 km/u

Door: Bart Boterman

13/01/17 - 20u40 Bron: Eigen berichtgeving

video Windsnelheden tot 120 kilometer per uur weerhielden twee jonge waaghalzen niet om afgelopen middag te kitesurfen voor de kust van De Panne. "Onbeschrijflijk. We wisten dat het niet mocht van de gouverneur, maar konden het niet laten. Hier keken we een jaar naar uit", getuigen de twee jongeren van 16 en 17 jaar.

Je moet het toch maar durven om bij 11 beaufort de genadeloze Noordzee te trotseren, om maar niet van de gevaren te spreken. "De moeilijkheid en het gevaar schuilde in de afwisselende windstoten, met soms een kracht van 35 knopen (70 km/uur) en soms van 45 knopen (120 km/u). Daardoor was het niet makkelijk om de kite onder controle te houden", aldus de waaghalzen uit Koksijde en Alveringem. "Een paar keer werden we volledig weggesleept, maar het voordeel aan wind uit het noordwesten is dat je als kitesurfer meteen richting het strand wordt gestuwd. Een paar keer stonden we gewoon met de voeten op het strand. Bovendien surften we om de beurt en hielden elkaar in het oog. Er waren namelijk geen andere surfers."

Even schrik

"Toch hadden we even schrik toen we begonnen. Maar dan is het gewoon de knop omdraaien en ervoor gaan. We hebben zelfs gesprongen. Zo'n gevoel is niet te evenaren. Als iemand zegt dat je dan niet mag surfen, heb je daar geen oren naar. Bovendien is zo'n kite wel goed beveiligd en kan je die meteen losmaken zodat die in water valt. We beseffen dat we niet verzekerd zijn, maar doen dit op eigen risico. Door de kracht van de wind kon je in geen tijd in Frankrijk of Koksijde staan", gaan de twee verder.



"Onze kite was 5,5 m² en eigenlijk nog te groot voor dit weer. Ik heb er nog een van 4 m², maar gaf die mee met een vriend. Hij is vorige week vertrokken naar Zuid-Afrika waar het mogelijks nog harder waait. Ik heb er geen spijt van, ik weet dat hij zich amuseert", besluit de jongste. "Langer dan een kwartier surfen was onmogelijk. We zijn kapot", aldus de oudste.