

13/01/17



De topministers van de Vlaamse regering hebben een akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs dat vanaf september 2018 zal gelden. Het toekomstige studieaanbod voor de tweede en derde graad ligt vast. Er komen acht studiedomeinen in de plaats van 29 studiegebieden. "Er is vandaag een belangrijke mijlpaal genomen in de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen", aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).