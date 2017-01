Gevaar aan kust geweken

Door: redactie

Het gevaar aan de kust lijkt volledig geweken. Het was in de voormiddag al duidelijk dat het stormtij aan het afzwakken was en dat de waterstand veertig centimeter lager zou staan dan aanvankelijk voorzien. "De situatie blijft wel onze aandacht vergen en de veiligheidsmaatregelen blijven ook van kracht, want het blijft gevaarlijk op staketsels en havenkades", zegt VTM NIEUWS-weerman David Dehenauw. "Volgende nacht ziet het er ook naar uit dat de waterstand erg hoog blijft staan en daar worden de verwachtingen veel minder bijgesteld."