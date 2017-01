Door: redactie

De onderwijskoepels zijn niet razend enthousiast over het akkoord rond de onderwijshervorming die de Vlaamse regering deze namiddag voorstelde. "Het is niet de ambitieuze hervorming waarvan we droomden", zegt Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.