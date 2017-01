Door: redactie

Vooral aan de kust hebben ze zich schrap gezet voor het stormtij. Er zijn schotten gezet op de dijken en op verschillende plaatsen is het verboden om op het strand te komen, of om er te surfen of te zeilen. Er werden ook al 30.000 zandzakjes uitgedeeld om de kust te beschermen tegen de wateroverlast.