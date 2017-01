Waal die naar de gevangenis wilde en daarom bij juwelier inbrak, blijft in de cel

Door: redactie

De Veurnse raadkamer heeft de aanhouding van een 26-jarige Waal met een maand verlengd voor de diefstal van enkele juwelen in De Panne. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne. De verdachte pleegde de feiten zodat hij sneller naar de gevangenis zou kunnen om een eerdere veroordeling uit te zitten.

Rond 3 uur maandagochtend gooide de jongeman een steen door de vitrine van een winkel in De Panne. Hij ging aan de haal met enkele juwelen, maar kon dankzij de persoonsbeschrijving van een getuige snel ingerekend worden. Bij zijn arrestatie bleek dat de verdachte tijdens de feiten verwondingen had opgelopen. Hij gedroeg zich weerspannig en vernielde zelfs een camera in de politiecel.



De Waal die in Koksijde woont, haalde een wel heel opmerkelijke reden aan voor de inbraak. Hij verklaarde dat hij de feiten bewust had gepleegd om sneller naar de gevangenis te kunnen. In 2014 veroordeelde de correctionele rechtbank van Bergen hem tot twee jaar met uitstel voor brandstichting, maar dat uitstel werd in 2015 al herroepen. Het klopt dus dat de man al een tijdje zat te wachten op de uitvoering van die eerder opgelopen celstraf. Bovendien kreeg hij in mei 2016 nog eens twee jaar met uitstel voor inbraak. Ook die straf zal wellicht nog effectief worden.