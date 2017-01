Doodrijder uit Veurne die sinds 2011 spoorloos is, opgepakt in Nederland

Door: redactie

Een 31-jarige man uit Veurne die in 2012 veroordeeld werd tot vijf jaar effectieve celstraf voor een dodelijk verkeersongeval, is in het Nederlandse Rotterdam gearresteerd. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne.

Eind januari 2011 verloor Nathan L. in Wulpen bij Koksijde aan 160 kilometer per uur de controle over zijn gloednieuwe BMW. Het voertuig knalde tegen een stenen duiker en kwam in de gracht terecht. David Durie (21), één van de passagiers, werd uit het voertuig geslingerd. De beste vriend van L. bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Nathan L. liet verstek gaan voor zijn proces. De politierechter veroordeelde hem in het voorjaar van 2012 tot vijf jaar gevangenisstraf en een rijverbod van vijf jaar. Het stootte de nabestaanden van David Durie tegen de borst dat de doodrijder op vrije voeten bleef. Gisteren riep vader Freddy in Het Nieuwsblad nog op om te blijven zoeken naar de voortvluchtige. De vader van het slachtoffer wilde hierover zelfs een brief sturen naar justitieminister Koen Geens.



Volgens de familie en vrienden van het slachtoffer hield Nathan L. zich wellicht schuil in Congo. Uiteindelijk werd de doodrijder opgepakt in Rotterdam. Daaruit blijkt dus dat het gerecht al langer zijn mogelijke verblijfplaats op het spoor was. Een Nederlandse rechter zal nu moeten beslissen over zijn uitlevering aan ons land. Als de man na zijn uitlevering verzet aantekent tegen de veroordeling, zal het proces voor de Veurnse politierechtbank moeten overgedaan worden.