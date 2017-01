Geens en Jambon trappen derde 'weekend zonder alcohol' op gang

Door: redactie

13/01/17 - 19u16 Bron: Belga

De federale ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Jan Jambon en Koen Geens, hebben vandaag aan de snelwegparking van Bierges (Waals-Brabant) het startschot gegen voor het derde 'weekend zonder alcohol'. In heel België zullen nog tot maandagmorgen 6.00 uur automobilisten worden onderworpen aan alcoholcontroles.

@Koen_Geens1 @KoenRicour @JanJambon geven aftrap Bobblaasweekend. Controles in heel het land dit weekend door de politie #ikbob @BIVV_IBSR pic.twitter.com/IdcWBDDfz4 — Stef Willems (@StefWillemsBIVV)

De federale politie en de lokale politie zullen de komende zestig uur zowel op de autosnelwegen als op de gewest- en gemeentewegen alcoholcontroles uitvoeren. Daarvoor worden in totaal bijna 1.500 agenten ingezet.



Het derde 'weekend zonder alcohol' is een initiatief van de federale wegpolitie, in samenwerking met 144 lokale politiezones, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en de gewesten.



Door de controleacties aan te kondigen, hopen de politiediensten dat de weggebruikers op zoek zullen gaan naar alternatieven en niet dronken achter het stuur zullen kruipen. Zo willen ze bijdragen tot een daling van het aantal ongevallen en dus ook van het aantal verkeersslachtoffers.



Volgens het BIVV zijn er elk jaar meer dan 5.400 letselongevallen waarbij ten minste één weggebruiker onder invloed was van alcohol. Daarmee is een op de acht letselongevallen in België te wijten aan alcohol.