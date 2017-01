Sodexo verliest 1,1 miljoen euro Vlaamse inkomsten voor dienstencheques

Door: redactie

Het aandeel elektronische dienstencheques bedroeg eind 2016 nog steeds maar 48 procent, blijkt uit cijfers van minister van Werk Philippe Muyters. Uitgever Sodexo haalt het streefdoel van 71 procent dus niet, wat betekent dat de Vlaamse overheid het bedrijf 1.143.433 euro minder moet betalen.

De dienstencheques werden vorig jaar geregionaliseerd en de Vlaamse regering zou ze graag volledig gedigitaliseerd zien. Sodexo had zich ertoe verbonden in de zomer al aan 45 procent elektronische cheques te zitten, maar haalde die deadline niet, wat het bedrijf 280.000 euro kostte. Ook het streefdoel voor het einde van het jaar werd niet gehaald, wat Sodexo nu een nieuwe boete oplevert.



"Sodexo heeft al heel wat werk verricht om het gebruik van e-cheques te promoten, waaronder een app voor gebruikers en werknemers," stelt Muyters vast, "maar het zal dus nog een versnelling hoger moeten schakelen om van 2017 hét jaar te maken van de omschakeling." Met 48 procent doet Vlaanderen het nochtans beter dan de andere deelstaten. Wallonië scoort 35 procent en Brussel 40 procent.



In 2016 werden er in Vlaanderen 81.802.554 dienstencheques uitgegeven. Dat is 3,8 procent meer dan de 78,8 miljoen cheques van een jaar eerder.