Geradicaliseerd weglopertje (18) uit Luik wilde zich bij IS aansluiten in Syrië

Ken Standaert & Guy Van Vlierden

13/01/17 - 18u33 Bron: eigen berichtgeving

© photo news.

Een Luiks meisje van 18 is in de nacht van woensdag op donderdag samen met een 17-jarige Française tegengehouden bij de Hongaars-Servische grens. "Het duo was samen onderweg naar Syrië om er zich aan te sluiten bij Islamitische Staat", klinkt het bij de Hongaarse autoriteiten.

"Ze zaten aan boord van een bus die om 1 uur gestopt werd aan de grensovergang in Roszke en onderweg was vanuit Wenen naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Een van beiden was in het bezit van een vals paspoort." Volgens het federaal parket was het Belgische meisje niet gekend bij onze veiligheidsdiensten. "Haar naam komt in geen enkel dossier voor", aldus woordvoerder Thierry Werts.



"Ze is afkomstig uit de regio rond Luik. Daar is ze enkele dagen geleden thuis weggelopen waarna haar ouders alarm geslagen hebben. Het lijkt er inderdaad op dat ze vanuit radicale hoek beïnvloed werd, maar er is nog verder onderzoek nodig." Daarom zal het meisje eenmaal ze volgende week terug naar België gevlogen wordt ondervraagd worden door speurders van de federale gerechtelijke politie.



"Daarna zal ze voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter", aldus Werts. "Hij zal beslissen of het nodig is om haar aan te houden of om haar bepaalde voorwaarden op te leggen."