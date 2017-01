Verkrachting van 17-jarig meisje kost man uit Hechtel-Eksel vier jaar cel

Door: redactie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 38-jarige man uit Hechtel-Eksel veroordeeld tot vier jaar cel voor de aanranding en verkrachting van een 17-jarig meisje. Hij is ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De beklaagde maakte misbruik van zijn vertrouwensrelatie met het meisje, dat een verstandelijke beperking heeft.

De feiten speelden zich op 22 juli 2016 af in Hechtel-Eksel. De beklaagde had haar thuis opgepikt onder het voorwendsel dat hij in Hasselt 30 euro moest gaan halen, omdat het meisje hem had geholpen bij een security-opdracht tijdens een lichtstoet in maart. Maar in plaats daarvan reed hij met haar naar een bos, waar hij haar in de auto misbruikte.



De man verklaarde dat de seks met haar toestemming gebeurde, maar dat geloofde de rechtbank niet. Uit onderzoek was gebleken dat hij haar met geweld had aangepakt. Haar lichaam vertoonde blauwe plekken.



Voor de strafmaat hield de rechtbank rekening met het feit dat hij misbruik maakte van een minderjarig slachtoffer in een kwetsbare positie. Hij misbruikte ook zijn vertrouwensrelatie. Aan het slachtoffer en haar ouders moet hij 3.980 euro schadevergoeding betalen.



De man was niet aan zijn proefstuk want in 2012 kreeg hij 18 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een poging om een minderjarige als prostituee in te schakelen.