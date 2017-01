Vader geeft dochter (14) xtc en misbruikt haar dan

Door: redactie

RECHTBANK HASSELT Een 40-jarige man uit Beringen is vandaag door de Hasseltse correctionele rechtbank schuldig verklaard aan seksueel misbruik van zijn veertienjarige dochter, die hij eerst xtc had laten innemen. Hij verschafte ook xtc aan een ander minderjarig meisje van 14 en rookte wiet in het bijzijn van zijn drie kinderen tussen 9 en 16 jaar. De man is vrijdag veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel, behalve voor het effectief uitgezeten deel in hechtenis en een geldboete van 6.000 euro.