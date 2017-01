Familie wilde Turkse vrouw ontvoeren voor duiveluitdrijving

Door: redactie

13/01/17

Zes familieleden van een Turkse vrouw zijn vandaag voor de correctionele rechtbank verschenen, omdat ze haar drie jaar geleden tegen haar wil hadden proberen te ontvoeren voor een duiveluitdrijving. De vrouw werd daarbij hard aangepakt. "Barbaarse en middeleeuwse praktijken", meende de procureur. Hij vorderde voor alle beklaagden veertig maanden cel.

Het toen 31-jarige slachtoffer verbleef samen met haar vriend op het appartement van een vriendin in de Maasstraat in Antwerpen. Vier broers, een zus en een neef waren er op 5 januari 2014 naar binnen gedrongen. Volgens het slachtoffer meenden ze dat ze bezeten was door de duivel en wilden ze haar meenemen voor een uitdrijving.



De vrouw weigerde om mee te komen en werd geslagen en geschopt. Een van haar broers probeerde haar te verdoven met ether. Toen haar vriendin te hulp kwam, werd ze uitgescholden voor 'hoer' en 'vuile christen' en deelde ze in de klappen. De beklaagden sleurden het slachtoffer naar beneden, maar net op dat ogenblik arriveerde de politie. Ze lieten haar vallen in de inkomhal en droegen haar op om te zeggen dat ze een epilepsieaanval had gekregen. Het slachtoffer stond vol schrammen en had verschillende kneuzingen en bloeduitstortingen.



De beklaagden ontkenden dat ze haar wilden meenemen voor een duiveluitdrijving. Ze hadden haar opgezocht omdat ze al lange tijd niet meer bij hun moeder in Hamme op bezoek was geweest, klonk het. Het slachtoffer had volgens hen ook misbruik gemaakt van de bankkaart van haar moeder, wat door die laatste ontkend werd. Voor haar verwondingen konden ze geen verklaring geven. Haar broer gaf wel toe dat hij de ether had meegenomen voor het geval ze niet uit vrije wil wilde meekomen. Het vonnis zal op 7 januari bekendgemaakt worden.