Bestuurder gaat door vangrail E40 en belandt 10 meter lager in tuin

Siebe De Voogt

13/01/17 - 15u51 Bron: Eigen berichtgeving

© Siebe De Voogt.

Oostkamp Op de E40 in Oostkamp is een spectaculair ongeval gebeurd. Een oudere man belandde met zijn wagen naast de E40 in een tuin die 10 meter lager ligt. Als bij wonder, raakte hij nauwelijks gewond.