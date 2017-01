Stukgevallen pot mayonaise verraadt wietteler: twaalf maanden cel

Door: redactie

Peer De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 28-jarige wietteler uit Peer veroordeeld tot 12 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 6.000 euro. Een kapot gevallen pot mayonaise had de man de das omgedaan. Hij was met zijn hand in de glasscherven gevallen waardoor hij een hevig bloedende snijwonde opliep. De politie bood op 7 juli 2015 bijstand aan de hulpdiensten en kreeg zo in de mot dat er in de woning van de man in Peer meer aan de hand was. De agenten troffen 78 lege plastic potten, filters, lampen en 438 gram cannabis aan.