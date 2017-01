Verkrachter en folteraar moet slachtoffer ruim 100.000 euro schadevergoeding

Door: redactie

Herk-De-Stad Een 29-jarige Pakistaan, die in de zomer vorig jaar door het Antwerpse hof van beroep tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens moordpoging, verkrachting en foltering, moet zijn 28-jarige slachtoffer 100.871 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de Hasseltse correctionele rechtbank beslist. De rechtbank verleende ook voorbehoud voor verdere psychologische begeleiding in de toekomst.

De gruwelijke feiten werden in de nacht van 11 op 12 maart 2014 gepleegd in Herk-De-Stad. De Pakistaan, die als stalknecht werkte in de manege van de vriend van het slachtoffer, had zich goed voorbereid om zijn slag te slaan. Zo had hij voordat zij naar haar vriend reed de verlaten weg in Herk-De-Stad met takken versperd. Toen de vrouw de takken van de weg wilde verwijderen, greep hij haar vast. De man was gemaskerd en sloeg en schopte haar. Hij knevelde haar handen achter haar rug en trok een zak over haar hoofd, die hij strak aantrok.



De wetsdokter stelde duidelijke sporen van wurging vast, die mogelijk levensbedreigend waren. De vrouw had gelukkig een stuk zak tussen haar tanden kunnen nemen, waardoor ze de wurgpoging overleefde.



Vervolgens werd ze in een wei meermaals verkracht door de beklaagde. Uiteindelijk urineerde hij op haar. Volgens het Antwerpse hof had de man totaal geen schuldinzicht en geen respect voor het slachtoffer en voor vrouwen in het algemeen.