Dieven stelen in beslag genomen geld onder de neus van politie

Door: redactie

13/01/17 - 15u00 Bron: Eigen berichtgeving

Stockfoto © Thinkstock.

Een vreemde historie gisteren in Ternat, waar een verdacht voertuig met onleesbare Duitse nummerplaten aan de kant werd gezet op de Assesteenweg.

De Roemeense inzittenden, een echtpaar (man van 43 en vrouw van 39 jaar) en een 21-jarige man en zijn baby, werden aan een controle onderworpen. Tijdens de fouillering werd een totale geldsom van 3.500 euro gevonden, die op vraag van het parket in beslag werd genomen.



Toen de Roemenen na verhoor het commissariaat mochten verlaten, bleken de enveloppen met het inbeslaggenomen geld ineens verdwenen. De inzittenden werden gelukkig nog aangetroffen aan een bushalte, waar ze het geld terugvonden in het ondergoed van de vrouw.



Het echtpaar werd vervolgens opnieuw opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor vereniging van misdadigers, het ontvreemden van in beslag genomen voorwerpen en witwaspraktijken. De onderzoeksrechter zal in de loop van de dag beslissen over hun verdere aanhouding.