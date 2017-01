Jaar rijverbod voor ongeval op A12 waarbij baby stierf

Door: redactie

Wilrijk De Antwerpse politierechter heeft Nathan H. (32) uit Sint-Jans-Molenbeek veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel, 2.700 euro boete en een jaar rijverbod. Hij had in 2015 een zwaar ongeval veroorzaakt op de A12 in Wilrijk, waarbij een baby van dertien maanden het leven had gelaten. De man beweerde dat hij zijn gps aan het instellen was en dat hij de wagen van de ouders niet had gezien.

De ouders van het slachtoffertje waren op 29 september 2015 op familiebezoek in Nederland geweest. Ze reden via de A12 naar huis en stonden rond 1.30 uur met hun voertuig te wachten aan de rode lichten ter hoogte van de Terbekehofdreef. De beklaagde reed met een snelheid van 73 kilometer per uur op hun wagen in, die over een afstand van dertig meter werd weggekatapulteerd. Er werden geen remsporen aangetroffen.



De beklaagde beweerde dat hij zijn gps aan het instellen was en dat hij hun auto niet had opgemerkt. De politie was niet nagegaan of er inderdaad een (ingebouwd) navigatiesysteem in zijn auto aanwezig was. "Als zijn verhaal klopt, dan begrijpt de rechtbank niet waarom hij zijn gps niet voor zijn vertrek had ingesteld", klonk het in het vonnis.



Volgens de rechtbank stond het wel vast dat de onachtzaamheid van Nathan H. tot het ongeval geleid had. Er was geen sprake van overdreven snelheid - op die plaats bedraagt de maximumsnelheid 90 kilometer per uur - en hij had ook niet gedronken of drugs gebruikt.



De gevolgen waren desalniettemin dramatisch: het dertien maanden oude zoontje van het koppel, dat in zijn kinderstoeltje op de achterbank zat, liep een zwaar hoofdletsel op en overleed in het ziekenhuis. De ouders zelf kwamen er met lichte verwondingen van af, maar hun psychische letsels zijn groot.



Nathan H. had zijn aansprakelijkheid niet betwist. Het openbaar ministerie had zes maanden cel, 6.000 euro boete en zeven jaar rijverbod gevorderd, maar zijn advocate had de rechter gevraagd om er rekening mee te houden dat hij zijn wagen nodig heeft voor zijn job als handelsvertegenwoordiger. Mede gelet op zijn gunstig strafrechtelijk verleden kreeg hij een jaar rijverbod. Hij moet ook de schade van de ouders vergoeden.