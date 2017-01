Gsm'ende chauffeur rijdt man (85) dood in Laken

Stéphanie Romans

13/01/17 - 12u18 Bron: Eigen berichtgeving

Een 85-jarige man is gisteren om het leven gekomen nadat hij in Laken was aangereden op een oversteekplaats. De bestuurder die hem aanreed was afgeleid door zijn gsm en merkte de voetganger niet op.