Deze week in de politierechtbank

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

Geflitst zonder papieren: "Ik heb geen geld om rijbewijs te betalen" Een rijbewijs behalen kost toch zoveel geld niet. Het zal je nu een pak meer geld koste Politierechter Met 150 kilometer per uur over een weg scheuren waar maar 70 is toegelaten en dat zonder over een rijbewijs of verzekering te beschikken. Voor die feiten moest de 20-jarige A. B. uit Ronse zich deze week in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden.



"Waarom rij je met de wagen als je niet over een rijbewijs beschikt?" wou politierechter Gilbert Callens weten. "Ik heb geen geld om mijn rijbewijs te behalen", antwoordde de jongeman doodleuk. De politierechter was echter niet onder de indruk. "Een rijbewijs behalen kost toch zoveel geld niet", merkte hij op. "Het zal je nu een pak meer geld kosten."



Hij veroordeelde de Ronsenaar tot een effectieve geldboete van 1.560 euro, maar daar komt nog een bijdrage van 600 euro voor het Slachtofferfonds en zo'n 100 euro aan administratie- en gerechtskosten bij. Als hij ooit zijn rijbewijs behaalt, zal hij het bovendien onmiddellijk drie maanden moeten inleveren. (TVR)

Rechter mild voor ondernemer met zware voet Maar het is wel uw laatste kans. U zal iets aan uw zware voet moeten doen Politierechter Een jonge ondernemer uit Kortrijk is ontsnapt aan een effectief rijverbod van zes maanden. Kristof V. (36) stond in de rechtbank van Kortrijk terecht, omdat hij op 2 mei vorig jaar met zijn auto 73 kilometer per uur reed in een zone 30 in Kortrijk.



Naar eigen zeggen haastte hij zich als zaakvoerder van de Waregemse projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder Ion naar een werf, omdat er melding was gemaakt van sluikstorters. Omdat hij zich niet voor het eerst voor de politierechtbank moest verantwoorden, was de politierechter verplicht een rijverbod van minstens zes maanden op te leggen. Een kleine ramp voor iemand die 90.000 kilometer per jaar met de auto rijdt.



"Dan zal ik een chauffeur moeten zoeken, want ik zal dertig werknemers niet in de steek laten omwille van mijn eigen fout", klonk het bij Kristof V.



De rechter toonde zich evenwel mild en sprak slechts acht dagen van de zes maanden rijverbod als effectieve straf uit.



"Maar het is wel uw laatste kans", waarschuwde hij. "U zal iets aan uw zware voet moeten doen." Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal Kristof V. moeten slagen voor het theoretisch en praktisch rij-examen en moeten voldoen aan medische en psychologische proeven. Hij moet ook een boete van 300 euro betalen. (LSI)

Liefde is... samen 15 maanden rijverbod krijgen Stom. We moesten een taxi gebeld hebben F.G. en echtgenoot G.P. Op dezelfde dag apart voor de politierechter verschijnen. Het overkwam een koppel uit Meulebeke deze week in Kortrijk. F.G. liep een rijverbod van negen maanden op omdat ze al voor de vijfde keer achter het stuur betrapt werd terwijl ze te veel had gedronken.



Dat gebeurde op 11 augustus 2015 in Harelbeke en op 29 december 2015 in Meulebeke. Wil ze haar rijbewijs terugkrijgen, moet ze zowel haar theoretisch als haar praktisch rijexamen opnieuw afleggen én slagen voor medische en psychische proeven. De vrouw besefte zelf ook dat ze met een alcoholprobleem kampte en liet zich deze zomer behandelen.



Nadat F.G. op 11 augustus positief had geblazen, verloor ze onmiddellijk voor vijftien dagen haar rijbewijs. Echtgenoot G.P. nam dan maar het stuur maar ook hij bleek te veel gedronken te hebben. Ook hij stond al voor de vierde keer voor alcoholintoxicatie voor de rechter. "Stom. We moesten een taxi gebeld hebben", verontschuldigde hij zich voor de rechter. Hij kreeg een rijverbod van zes maanden en een boete van 1.500 euro. Zijn echtgenote moet nog 3.120 euro ophoesten. (LSI)

Man wil rijverbod beperkt zien tot motorfiets Aan die 'marchandise' doen we niet mee Politierechter Johan Van Laethem "Het gaat om een zware, asociale overtreding met een motorfiets. Daarom zou ik u willen vragen om mijn cliënt toch met zijn bestelwagen te laten rijden. Met dat voertuig kan hij die snelheid niet halen." Zo klonk het gisteren in de politierechtbank van Halle, waar een motard zich moest verantwoorden nadat hij 99 kilometer per uur gereden had in de bebouwde kom.



Politierechter Johan Van Laethem had evenwel geen oren naar het pleidooi van de advocaat. "Aan die 'marchandise' doen we niet mee. U bevindt zich in een politierechtbank", sprak hij. De vraag om het rijverbod enkel voor de motorfiets en voor langere tijd uit te spreken, werd dan ook afgewezen. De beklaagde kreeg een boete van 480 euro en een rijverbod van 25 dagen. Dat mag hij wel in weekends en op feestdagen uitzitten. (TVDN)

Vrij na achtervolging met 160/km u want... politie vergeet ijking Alleen vergat de politie in het pv te vermelden of ze de achtervolging ook deden met die Volkswagen Advocaat van beklaagde Thomas D. (25) Een 25-jarige hardrijder is deze week vrijgesproken door de politierechter doordat de politie blunderde bij de vaststellingen. Op 21 juli vorig achtervolgden ze in Diksmuide een BMW met nummerplaat 'THOMAS'. Bestuurder Thomas D. reed 160 waar 90 mocht.



De politie zette hem aan de kant en stelde een pv op. Pas nadien voegden ze een attest van de ijking van het toestel in de Volkswagen toe. "Alleen vergaten ze in het pv te vermelden of ze de achtervolging ook deden met die Volkswagen", zei meester Thomas Bailleul. "Wij weten dus niet met welke wagen dat gebeurde en of die wel geijkt was." De rechter kon niet anders dan D. vrijspreken. (JHM)