Zijn Qmusic-dj's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen klaar voor een baby?

13/01/17 - 09u30 Bron: vtmnieuws.be

"Als onze collega-dj Maarten Vancoillie voor een baby kan zorgen, dan moeten wij dat in principe toch ook kunnen?", dachten Qmusic-dj's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen. Om erachter te komen of ook zij geschikte ouders zouden zijn, nam het ochtendduo de proef op de som. Een week lang moesten ze 24/7 op hun eigen baby passen, die ze toepasselijk de naam Heisa gaven (een samenstelling van Heidi en Sam). En het was niet zomaar een baby, maar wel een hyperrealistische pop: de 'Real Care Baby'. "De bedoeling van de levensechte oefenpop is om te leren wat het is om vader of moeder te zijn. De pop huilt op gezette tijden en jij moet dan als ouder proberen te achterhalen wat jouw kindje nodig heeft: een nieuwe luier, eten of gewoon een beetje aandacht. Alle handelingen van de ouders worden ook geregistreerd, zowel de goede als de slechte handelingen. Het is dus zeker niet gewoon speelgoed.", vertelt experte en initiatiefnemer Katleen Alen. Maar hoe brachten papa Sam en mama Heidi het er eigenlijk van af? "Het algemene resultaat was eigenlijk niet zo positief. We hebben maar 4% gescoord.", lacht Sam. "Ik dacht dat ik wist hoe het zou zijn om een baby te hebben, maar ik had er geen flauw idee van dat het zo moeilijk zou zijn. Ik heb heel veel respect gekregen voor alle ouders." "Dit was misschien niet het beste experiment voor mij.", vertelt Heidi. "Ik had het vooral moeilijk met de pop. Ik zorg heel graag voor mijn neefjes en nichtjes, maar vanaf het moment dat ik naar het plastic gezicht van de pop keek, stopte het voor mij een klein beetje. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit een zeer nuttige test kan zijn voor mensen met bijvoorbeeld een kinderwens."