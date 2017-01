Brand verwoest woning van 82-jarige

Door: Koen Baeten

13/01/17 - 08u03 Bron: Eigen berichtgeving

© Koen Baten.

DENDERMONDE Op de Burgemeester Portmanslaan in Dendermonde is vannacht een woning van een 82-jarige man volledig verwoest door een zware brand.

Het vuur zou ontstaan zijn aan een matras, maar op welke manier is nog niet helemaal duidelijk. De brandweer moest meer dan een uur blussen om het vuur uit te doven. Ook de aanpalende woning raakte beschadigd door de brand. De woning is volledig onbewoonbaar. Het is nog niet duidelijk waar de eigenaar nu zal opgevangen worden.



De getroffen bewoners werden opgevangen in het ziekenhuis. Een brandweerman raakte aan zijn handen gewond en moest eveneens naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging.