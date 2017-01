Zwaarbewolkt met (smeltende) sneeuw

Door: redactie

13/01/17 - 06u54 Bron: Belga

© photo news.

Het is vanochtend zwaarbewolkt met sneeuw in de Ardennen en smeltende sneeuw of sneeuw in andere streken. Later wordt het tijdelijk droger met enkele opklaringen, maar na de middag en 's avonds vallen er opnieuw winterse buien. De maxima liggen tussen +1 en +4 graden in Vlaanderen en -3 en 0 in de Ardennen. De wind ruimt van west naar noordwest en waait krachtig, met kans op rukwinden tot 75 kilometer per uur in het binnenland en 90 kilometer per uur aan zee. Dat meldt het KMI.