Tot 25 centimeter sneeuw verwacht in de Ardennen

Door: redactie

13/01/17 - 13u54 Bron: Belga

© afp.

Er zijn vanmiddag nog enkele sneeuwbuien op de Ardense hoogten. Tijdelijk verschijnen er ook enkele opklaringen, maar via de kust bereikt een nieuwe storing ons land. In Laag- en Midden-België valt er regen. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen, +3 graden in het centrum en +6 graden aan zee. Er waait een matige tot vrij krachtige westen- tot noordwestenwind in het binnenland met rukwinden tot 60 kilometer per uur. Aan zee is de wind krachtig tot zelfs stormachtig, met rukwinden tot 90 kilometer per uur, zo meldt het KMI.

Vanavond bereikt de storing de Ardennen, waar plaatselijk tot 25 centimeter sneeuw kan vallen. De storing wordt gevolgd door winterse buien. Ook in Vlaanderen, met uitzondering van de kust, kan de sneeuw blijven liggen. De minima liggen tussen -3 graden op de Hoge Venen, rond 0 graden voor het centrum en tot +2 graden aan de kust.



Morgen blijft het wisselvallig met talrijke buien die van de Noordzee over ons land zullen trekken. In Vlaanderen valt er regen of smeltende sneeuw. Ten zuiden van Samber en Maas komen er sneeuwbuien. Plaatselijk kan daar opnieuw een sneeuwlaag van 15 centimeter bijvallen. De maxima schommelen tussen -2 graden op de toppen van de Ardennen, rond +2 graden in het centrum van het land en tot +4 graden aan de kust. De wind is matig en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit het noorden tot noordwesten. Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur. 's Avonds en 's nachts blijven er buien vallen die ook in Laag-België een winters karakter krijgen. In de Ardennen kan opnieuw tot 10 à 15 centimeter sneeuw bijvallen. De minima liggen tussen -3 graden in de Ardennen, rond -1 in het centrum en tot +2 aan de kust. De wind is matig in het binnenland uit het westen en vrij krachtig aan zee uit het noorden tot noordwesten.



Zondag blijft het overwegend zwaarbewolkt. Eerst vallen er enkele lokale winterse buien maar vaak is het droog. In de loop van de namiddag of de avond valt er regen of smeltende sneeuw over het westen en het centrum, en is er kans op sneeuw in Hoog-België. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Ardennen, rond 2 of 3 graden in het centrum en 5 graden aan de kust. Er waait een matige, aan de kust soms een vrij krachtige wind uit het westen.



Bitter koud

Maandag vallen er in Hoog-België nog enkele sneeuwbuien. Elders is het overwegend droog met stilaan breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen, +1 graad in het centrum en 3 graden aan zee. Van dinsdag tot vrijdag blijft het droog met brede opklaringen en soms wolkenvelden. Het wordt zeer koud met maxima van -1 tot -7 graden. De minima liggen in Laag- en Midden-België meestal tussen -4 en -8 graden, en in de Ardennen tussen ongeveer -10 en -15 graden.