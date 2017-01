"Rood-groen 'dream team' moet strijden tegen De Wever om burgemeesterssjerp"

Door: redactie

ANTWERPEN Sp.a en Groen werken in ­Antwerpen aan een samenwerking waarbij een kwartet burgemeester Bart De Wever uitdaagt. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. PVDA mag niet meedoen.

Uitgangspunt van het plan is dat niet één persoon, maar een soort "dream team" De Wever zou uitdagen. Het gaat om de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws, Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a), Groen-voorzitter ­Meyrem Almaci en Vlaams volksvertegenwoordiger Wouter Van Besien (Groen). Over wie de lijst zal trekken, bestaat nog discussie. Naast de vier politici zou ook worden geput uit burger­bewegingen zoals Ringland, maar ook bijvoorbeeld organisaties die bekommerd zijn om betere fietspaden of van buurtcomités die ijveren voor laagbouw of meer groen.



Van een akkoord is er nog geen sprake. Dat hoeft ook niet, de verkiezingen volgen pas in het najaar van 2018.



Sp.a noch Groen wil PVDA mee aan boord. Omdat de partij van Peter Mertens te revolutionair denkt, maar ook om strategische redenen: men wil centrumkiezers niet voor het hoofd stoten.