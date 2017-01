"M'n twee mooie dochters in gevangenisplunje zien. Toen ben ik gebroken"

SABINE VERMEIREN EN JELLE HOUWEN

13/01/17 - 04u30

Ze schreef brieven aan rechters, ging mee naar zittingsdagen, zocht afkickcentra, vond zelfs jobs voor haar kinderen. Werkelijk álles deed een 57-jarige moeder uit Brugge voor haar kroost, maar het helpt niet: na de oudste dochter moet nu óók de jongste de cel in. De derde? Die zit op de universiteit. "En tóch zie ik ze allemaal even graag. Ze verdienen alledrie m'n liefde, even hard en evenveel."

Het was zélfs de vrouwelijke rechter in Brugge niet ontgaan hoe goed de moeder het al een leven lang voor heeft met haar kinderen. Maar dat vond de rechtbank geen reden voor mildheid. Niet nóg eens, want een jaar geleden was die al eens mild geweest. E. (op dat moment 20, nu 21) had toen in de beklaagdenbank gestaan voor drugsdealen, maar de rechter gaf haar een nieuwe kans en besloot een voorwaardelijke celstraf op te leggen. Als E. zich aan een paar afspraken hield, hoefde ze niet te gaan zitten. Omdat E. geen enkele van die voorwaarden naleefde en opnieuw drugs verkocht moet ze nu - alsnog - vijf jaar de cel in. Moeder M. ziet daarmee voor de tweede keer haar wereld ineenstuiken. Negen jaar geleden verdween haar oudste dochter van nu 29 óók al achter de tralies. Zoveel moederleed: daar bleef ook de rechter niet gevoelloos voor. "En je hebt nog wel zo'n lieve mama", sneerde ze de jonge beklaagde toe. "Zo iemand verdien jij gewoon niet!"



Voor M. zélf had die sneer niet gehoeven. "Mijn dochters hebben me al veel verdriet gekost, maar ik moet hen blijven steunen", zegt ze. M.'s dochters leden onder haar scheiding en belandden op het slechte pad, maar M. deed alles om hen weer een betere toekomst te schenken.