Sneeuwellende: Meteen zware schuiver op E17

Jürgen Eeckhout

13/01/17 - 00u21 Bron: eigen berichtgeving

© Jürgen Eeckhout .

De eerste sneeuw was nog maar net gevallen, of het was al serieus koekenbak op de E17 in Nazareth. Net voor het parkeerterrein in de richting van Gent verloor een bestuurder rond 23 uur de controle over het stuur van zijn wagen. De auto botste tegen een vangrail en vatte door de hevige klap meteen vuur. De bestuurder was op tijd uit zijn wagen, maar zijn wagen brandde wel helemaal uit. De brandweer kwam ter plaatse, maar de auto was al reddeloos verloren.