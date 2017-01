Michel en Merkel: warm onderonsje in kil Brussel

Door: redactie

Premier Charles Michel en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben donderdagavond een "gemoedelijke" en "warme" ontmoeting gehad in een Brussels restaurant, over een reeks onderwerpen gaande van Europese kwesties tot de relaties die de EU zou moeten onderhouden met Rusland. Dat is vernomen uit de entourage van de premier.

Michel had Merkel - die wel eens "de machtigste vrouw ter wereld" genoemd wordt - uitgenodigd voor een ontmoeting in een minder formeel kader dan dat van de Lambermont (zijn ambtswoning) of Hertoginnedal, nadat ze deze namiddag een eredoctoraat uitgereikt kreeg van de KU Leuven en de Universiteit Gent.



De bondskanselier bezocht onder een felle regen de Brusselse Grote Markt, om vervolgens met Michel te dineren in een nabijgelegen restaurant.



De ontmoeting was "bijzonder aangenaam", zo is te horen in de entourage van de premier. Ook inhoudelijk waren er interessante gesprekken, dankzij de "vertrouwensband" die ontstaan is tussen de Duitse bondskanselier en Michel.



De aanvankelijke planning raakte evenwel verstoord en Merkel stapte met een uur vertraging op haar vlucht met bestemming Berlijn.